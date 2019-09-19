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انطلاق صافرات الإنذار التجريبية فى بعض مناطق المملكة العربية السعودية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:53 م
انطلاق صافرات الإنذار التجريبية فى بعض مناطق المملكة العربية السعودية الشرطة السعودية
كتب سمير حسنى

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ذكر حساب قناة السعودية، على تويتر، أن صافرات الإنذار التجريبية انطلقت قبل قليل بمدينة الرياض والدرعية والخرج والدلم.

وكانت أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودى إجراء تجربة إطلاق لـصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الخرج والدرعية والدلم ظهر الخميس، بهدف التأكد من كفاءة النظام وجاهزيته.

وكانت أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودى إجراء تجربة إطلاق لـصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الخرج والدرعية والدلم ظهر الخميس، بهدف التأكد من كفاءة النظام وجاهزيته.


الشرطة السعودية

السعودية

الدفاع المدنى السعودي

صافرات الانذار

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