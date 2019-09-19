سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

انتبه.. الوجبات السريعة وسوء التغذية يؤثر على الذاكرة المكانية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:00 م
انتبه.. الوجبات السريعة وسوء التغذية يؤثر على الذاكرة المكانية الوجبات السريعة
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة نيو ساوث ويلز روابط بين استهلاك الوجبات السريعة وفقدان الذاكرة المكانية.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “HealthNews”، تشير دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة نيو ساوث ويلز إلى أن الأكل غير الصحي قد يكون له آثار سلبية طويلة المدى على الذاكرة المكانية.

وقام الباحثون بتحليل الوظيفة المعرفية لدى الفئران التي تناوبت بين الأطعمة الغنية بالدهون والسكر (مثل الفطائر والكعك والبسكويت والبطاطا) واتباع نظام غذائي صحي منتظم.

وعلى مدى فترة 6 أسابيع، تم تغذية الفئران بالوجبات السريعة في فترات من ثلاثة أو خمسة أو سبعة أيام متتالية.

وجد الباحثون في جامعة نيو ساوث ويلز أن التعرف على الذاكرة المكانية لدى الفئران تدهور بزيادات الوجبات السريعة، وكلما زاد عدد الأيام التى تناولوا فيها طعامًا دهنياً، ازدادت ذكرياتهم سوءًا.

وقالت البروفيسور "مارجريت موريس"، رئيسة قسم الصيدلة من كلية العلوم الطبية وكبيرة مؤلفي الدراسة: "أي وجبات سريعة على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع تؤثر سلباً على الذاكرة في هذه الحيوانات".

وأظهرت البروفيسور "موريس" وفريقها في السابق تغييرات مرتبطة بالنظام الغذائي في قرن آمون الفئران ، والتي أوضحت أنها جزء من الدماغ المسؤول عن مساعدتنا في العثور على الأشياء والتنقل في المساحات.

بالإضافة إلى انخفاض التعرف على الذاكرة المكانية، حددت الدراسة أيضًا الاختلافات الجسدية بين الفئران التي تناولت الوجبات السريعة على مدار ثلاثة أيام وخمسة أيام.

 

 


الوجبات السريعة

اضرار الوجبات السريعة

الذاكرة والوجبات السريعة

امراض الوجبات السريعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع

"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

فيديو وصور.. "اليوم السابع" تجرى معايشة على أرض الأحلام "منف".. هنا عاش يوسف الصديق قبل آلاف السنوات.. "تل العزيز" شاهد على قصر عزيز مصر وصوامع غلال السبع سنوات العجاف.. والعشوائيات تشوه الصورة التاريخية للموقع

فيديو وصور.. "اليوم السابع" تجرى معايشة على أرض الأحلام "منف".. هنا عاش يوسف الصديق قبل آلاف السنوات.. "تل العزيز" شاهد على قصر عزيز مصر وصوامع غلال السبع سنوات العجاف.. والعشوائيات تشوه الصورة التاريخية للموقع

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة