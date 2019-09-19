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اليوم.. لأول مرة فى بورسعيد.. افتتاح عيادة الألم المزمن بمستشفى التضامن

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:00 ص
اليوم.. لأول مرة فى بورسعيد.. افتتاح عيادة الألم المزمن بمستشفى التضامن التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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تفتتح اليوم الخميس منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد عيادة "علاج الألم المزمن" فى محافظة بورسعيد لأول مرة، وذلك بمستشفى التضامن بالمحافظة كمبادرة من مشروع التأمين الصحى الشامل لعلاج الأمراض الحادة والمزمنة لدى المنتفعين من المنظومة.

وقال الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة مدير مشروع التأمين الصحى الشامل فى تصريحات لـــ"اليوم السابع" إن العيادة ستبدأ عملها اعتبارًا من اليوم الخميس وستكون متاحة أسبوعيًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرًا.

وكشف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد عن وظيفة "عيادة علاج الألم المزمن" مؤكدًا أنها تستهدف علاج الألم الحاد والمزمن من أجل تقديم الإغاثة للمريض وتحسين نوعية الحياة لديه من خلال إيجاد نظام صحى متكامل للتعامل مع الألم الحاد والمزمن لديه بما يضمن مستوى صحى أفضل للمواطنين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الإطار.

 

 


التأمين الصحى

التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحى

الالم المزمن

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