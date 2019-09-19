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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد عضوية الكويت في مجلس المحافظين

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:11 م
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد عضوية الكويت في مجلس المحافظين سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي
وكالات

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اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ63، اليوم الخميس، عضوية الكويت في مجلس محافظي الوكالة مدة سنتين بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 35 دولة.

ونقلت وكالة الانباء الكويتيةعن سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي، قوله إن مجلس المحافظين يعتبر اعلى جهاز تنفيذي في الوكالة بعد المؤتمر العام وهو الصانع لسياسة الوكالة.

وأكد السفير معرفي أن حصول الكويت على عضوية المجلس يأتي تقديرا لدورها ومشاركتها الفاعلة في مختلف أنشطة الوكالة منذ انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1964.
وقال إن الكويت في أثناء عضويتها ستعمل على المشاركة الفاعلة في اعمال المجلس وتعزيز العمل الفني والمهني بغية الوصول إلى تطلعات الدول الأعضاء وبخاصة بما يتعلق بالترويج للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من أجل السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع.

وأضاف أن الكويت مستمرة وملتزمة بدعم أعمال الوكالة والاستجابة للقضايا العالمية ذات الأولوية والأهمية الإقليمية والدولية للوصول الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكانت الكويت قد ساهمت في دعم مشاريع مهمة للوكالة كمشروع تحديث مختبرات الوكالة في (سايبرسدورف) ودعم مختبرات الوكالة في (موناكو) ودعم صندوق المبادرات السلمية فضلا عن المساهمة في دعم بنك اليورانيوم منخفض التخصيب التابع للوكالة.

وانضمت الكويت إلى مجلس المحافظين في الاعوام (1977-1979) و (1987-1989) و (1995-1997) و (2001-2003) اضافة الى انها ترأست اعمال المجلس مابين عامي 2002-2003 ممثلة بالسفيرة نبيلة الملا.
وتشارك الكويت في اعمال الدورة الـ63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوفد من معهد الكويت للابحاث العلمية ووزارة الخارجية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

 


الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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الكويت

مجلس محافظي الوكالة

سفير الكويت

سفير الكويت لدى النمسا

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