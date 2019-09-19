النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى لتحديد مصير عاطل سقط بحشيش فى المرج

أمرت نيابة المرج باستعجال تقرير المعمل الكيميائى لاتخاذ القرار المناسب حيال عاطل ضبطته الشرطة وبحوزته كيلو و400 جرام من مخدر الحشيش فى المرج.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من رجال مباحث مكافحة المخدرات بتمكنهم من القبض على "محمود ع" 28 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى القضية رقم 22852 جنايات قسم المرج لسنة 2017 "حيازة مخدرات" أثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.400 كيلو جرام 16.545 جنيه، هاتف محمول.

بمواجهته اعترف المقبوض عليه بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه فتحرر له المحضر اللازم وقررت النيابة العامة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعة لتحليلها وإفادة النيابة العام بتقرير مفصل.