النيابة تستأنف على إخلاء سبيل متهمين فى مشاركة جماعة إرهابية بتدابير احترازية

كتبت أمنية الموجي و إيهاب المهندس

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، علي قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل متهمين، بتدابير احترازية احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

المتهمون الصادر بحقهم القرار من محكمة جنايات القاهرة المختصة بنظر قضايا الإرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، كلامن: أحمد بدوي، وعبير الصفتي، ومن المقرر نظر الاستئناف أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي.

وجهت النيابة للمتهمين فى القضية 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.