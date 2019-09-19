النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى عين شمس

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس، برئاسة شريف عيسوى، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى شقة اليوم الخميس ، وذلك لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لكشف وجود شبهة جنائية من عدمة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة عين شمس، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.