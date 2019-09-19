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النقل والبنك الدولى يبحثان دعم وتطوير مجال النقل البحرى والسكك الحديدية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:08 م
النقل والبنك الدولى يبحثان دعم وتطوير مجال النقل البحرى والسكك الحديدية السكة الحديد
كتب أسامة عبد الحميد

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 التقى مسئولو وزارة النقل وفد البنك الدولى، لبحث سبل دعم وتطوير منظومة النقل البحرى والسكك الحديدية فى مصر وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل .

واستعراض الجانبان التعاون فى مجال النقل البحرى، حيث  أشاد الوفد بالتطور الكبير الذى شهدته الموانئ البحرية المصرية فى السنوات الماضية حيث أكدت الوزارة تنفذ خطة لتعظيم الاستفادة من النقل البحرى فى دعم الاقتصاد القومى من خلال تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليًا، والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنها أعلنت منذ يوليو الماضى عن مجموعة من الحوافز والتخفيضات التى تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر، لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس،  لافتا إلى أن هذه  الحوافز الجديدة تضمنت  تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى والموانئن  وأن  هذه الحزمة الجديدة تهدف  إلى القضاء على أى شكل من أشكال الإزدواجية فى تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة

كما أكد وفد البنك الدولى على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل، وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع، حيث يشمل إحدى صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين فى مجال كهربة إشارات  بعض خطوط السكك الحديدية ، حيث أكدت وزارة النقل على أهمية هذه المشروعات التى تساهم فى زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية ،كما تباحث الجانبان حول التعاون  فى مشروع خط البضائع من الأسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد فى خط شحن بضائع ناجح  ، واتفق الجانبان على قيام السكة الحديد بعمل دراسة جدوى للمشروع بعد انتهاء الدراسات والترسية على الاستثمارى الخاص بمشروع وصلة المناشى /6 اكتوبر نظرا لتكامل المشروعين.


وزارة النقل

البنك الدولى

دعم

تطوير

النقل البحرى

السكك الحديدية

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