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فى أول قراراته..

النائب العام الجديد يقرر إنشاء 3 نيابات جديدة ويعيد هيكلة النيابة العامة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:34 م
النائب العام الجديد يقرر إنشاء 3 نيابات جديدة ويعيد هيكلة النيابة العامة المستشار حمادة الصاوى-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أصدر المستشار حمادة الصاوى النائب العام صباح اليوم أول قراراته عقب توليه مهام عمله فى إطار هيكلة النيابة العامة وتنظيمها، بإنشاء نيابة حلوان الكلية على أن تتبعها نيابات حلوان والتبين و15 مايو الجزئية وفصل نيابتى البساتين ودار السلام الجزئية عن نيابة جنوب القاهرة الكلية وضمهما إلى نيابة حلوان الكلية وضم نيابتى مدينة نصر أول وثان الجزئية إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية.
 
 
وضم نيابة سيدى جابر الجزئية إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية، ونيابة مركز إمبابة الجزئية إلى نيابة شمال الجيزة الكلية ونيابتى العمرانية والعياط الجزئية الى نيابة جنوب الجيزة الكلية، وفصل نيابة السلام الجزئية عن نيابة القاهرة الجديدة الكلية وضمهما لنيابة شرق القاهرة الكلية. 
 
 
كما تضمنت قرارات النائب العام انشاء نيابة المنتزه الكلية على أن تتبعها نيابات قسم أول وثان وثالث المنتزه الجزئية وفصل نيابة الرمل الجزئية عن نيابة شرق الإسكندرية الكلية وضمهما لنيابة المنتزه الكلية. 
 
 
وتضمنت القرارات إنشاء نيابة الدخيلة الكلية وتتبعها نيابات الدخيلة وقسم اول وثان العامرية الجزئية وفصل نيابة برج العرب الجزئية عن نيابة غرب الإسكندرية الكلية وضمهما لنيابة الدخيلة الكلية. 
 
كما تضمنت القرارات تحديد محال ونطاق كل نيابة، وما تختص به وما يحال لها من تحقيقات وقضايا.

النائب العام الجديد

الناءب العام

قرارات النائب العام

قرار النائب العام

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