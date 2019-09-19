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المندوب الروسى بالأمم المتحدة يلتقى نظيرته الأمريكية الجديدة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:10 ص
المندوب الروسى بالأمم المتحدة يلتقى نظيرته الأمريكية الجديدة كيلى كرافت
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا التقى نظيرته الأمريكية الجديدة كيلى كرافت.

وجاء فى بيان أصدرته البعثة الروسية - عبر منصة التدوين المصغر "تويتر"، ونقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن نيبينزيا تمنى للمبعوثة الأمريكية حظا موفقا فى منصبها الجديد، كما أعرب عن أمله فى القيام بعمل بناء داخل أروقة مجلس الأمن الدولى.

وأوضح البيان أيضا أن نيبينزيا استقبل كرافت فى مقر البعثة الروسية الرئيسى.

 


الامم المتحده

روسيا

امريكا

مندوبه امريكا بالامم المتحده

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