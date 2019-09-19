المعادن تستحوذ على 47 % من صادرات أبوظبى غير النفطية

وكالات

استحوذت المعادن على نسبة 47% من صادرات أبوظبي غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجارى، وذلك وفقاً لتقرير أصدره مركز أبوظبي للإحصاء حول حركة التجارة السلعية الخارجية غير النفطية عبر منافذ الإمارة بنهاية يونيو الماضي ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

وأظهر التقرير أن صادرات أبوظبي من المعادن بلغت 13.5 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى لتستحوذ على 47% من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية البالغة 28.8 مليار درهم مقابل 12.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث استحوذت صادرات المعادن على 38.6% من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية البالغة 32.2 مليار درهم.

وكشف التقرير أن صادرات الحديد والصلب ارتفعت من 1.08 مليار درهم إلى 1.3 مليار درهم بزيادة قدرها 223 مليون درهم وبنسبة 20.6%، كما ارتفعت صادرات مصنوعات الحديد من 1.36 مليار درهم إلى 1.64 مليار درهم بزيادة قدرها 281 مليون درهم وبنسبة 20.5%.