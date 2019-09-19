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"المحكمة الإدارية التونسية": لا طعون حتى الآن فى نتائج الانتخابات الرئاسية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:26 م
"المحكمة الإدارية التونسية": لا طعون حتى الآن فى نتائج الانتخابات الرئاسية الهيئةالعليا لانتخابات تونس
كتبت - هناء أبو العز

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أكد عماد الغابرى، المتحدث باسم المحكمة الإدارية التونسية، عدم تلقى أى طعون فى النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها فى دورها الأول .
 
وأشار الغابرى، فى تصريح لإذاعة موزاييك التونسية، إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، قد أعلنت النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد احتساب جميع المحاضر، والتى كانت نتيجتها ترشح كل من قيس سعيد ونبيل القروى إلى جولة رئاسية ثانية لم يحدد موعدها بعد.
 
وأسفرت النتائج عن حصول  قيس سعيد على 18.4 % من الأصوات (620711 صوتًا)، ونبيل القروى على 15.58 % من الأصوات (525517 صوتًا).
 
وأفاد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن النظر فى الطعون يومى 18 و19 سبتمبر على أن يكون الدور الثانى خلال أسبوعين فى حالة عدم وجود طعون .
 
 

تونس

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انتخابات تونس

نبيل القروى

قيس سعيد

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