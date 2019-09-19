المحكمة الإدارية التونسية تتلقى 6 طعون فى نتائج الانتخابات الرئاسية

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أعلن الناطق الرسمى باسم المحكمة الإدارية التونسية عماد الغابرى أن مكتب الطعون الانتخابية فى المحكمة تلقى 6 طعون فى نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة.



وأضاف الغابرى - فى تصريح إذاعى اليوم الخميس أن المرشحين الذين قدموا طعونا هم سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدى وسليم الرياحى وناجى جلول ويوسف الشاهد وحاتم بولبيار.



يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت فى 15 سبتمبر الجاري، وقد أسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي، فيما من المقرر إجراء جولة الإعادة فى موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل .