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بالتعاون مع شركة JBT الأمريكية..

المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا لمصدرى ومنتجى الموالح.

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:48 م
المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا لمصدرى ومنتجى الموالح. جانب من الورشة
كتب عبد الحليم سالم

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نظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع شركة JBT الأمريكية برنامج تدريبي لمصدري ومنتجي الموالح.
 
وذكر بيان المجلس اليوم، إن الخبراء المتخصصين في هذا المجال من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا وأسبانيا، قاموا باستعراض آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية فيما يتعلق بالأسس العلمية السليمة للمعاملات التى تتم علي ثمار الموالح داخل محطات التعبئة من غسيل وتشميع وتجفيف لتجيزها للتصدير.
 
وأشار رئيس المجلس، عبد الحميد دمرداش أن مثل هذه الدورات التدريبية تهدف إلي رفع قدرات محطات تعبئة الموالح، لتصدير منتج عالي الجودة من خلال اتباع أحدث الأساليب العلمية في هذا المجال، وهو أحد الأدوار الرئيسية للمجلس لنقل التكنولوجيا في مجال الإنتاج والتصدير الزراعي .
 
جدير بالذكر أن الموالح تصدرت الصادرات الزراعية المصرية، حيث تم تصدير 1.819 مليون طن بلغت قيمتها 710 ملايين دولار من إجمالى صادرات بلغت 4.289 مليون طن خضر وفاكهة طازجة مصرية لمختلف دول العالم بلغت قيمتها نحو 2.154 مليار دولار، وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 مدة 10 أشهر.

الموالح

صادرات الموالح

الحاصلات الزراعية

عبد الحميد دمرداش

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