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الكويت تخفض من حيازتها للسندات الأمريكية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:53 ص
الكويت تخفض من حيازتها للسندات الأمريكية الخزانة الامريكية
وكالات

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خفضت الكويت من حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يوليو الماضي على أساس شهري بنسبة 0.9% لتبلغ قيمة حيازة الكويت من السندات 44 مليار دولار، يتراجع قيمته 400 مليون دولار، وعلى أساس سنوي رفعت الكويت حيازتها من سندات الأميركية بنسبة 2.56%، بالمقارنة مع مستوياتها البالغة 42.9 مليار دولار في يوليو 2018، وذلك بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.
 
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع التغيرات الجيوسياسية في منطقة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى تصاعد الحرب التجارية بين أميركا والصين، وبالعودة الى الحيازة الكويتية من السندات الأميركية، فتعمل الكويت على تنويع محفظتها ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 6.41 مليارات دولار، والسندات طويلة الأجل بقيمة 37.59 مليار دولار.

الكويت

سندات الخزانة الأمريكية

إيران

السندات طويلة الأجل

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