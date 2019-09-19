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القيادة المركزية الأمريكية ترحّب بانضمام السعودية لمجموعة الأمن البحرى الدولى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:45 م
القيادة المركزية الأمريكية ترحّب بانضمام السعودية لمجموعة الأمن البحرى الدولى قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزى
كتب محمد جمال

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رحّب قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزى، بانضمام المملكة العربية السعودية، لمجموعة الأمن البحرى الدولى (IMSC)، مثمنًا قرار المملكة بالانضمام إلى المجموعة للإسهام فى القيام بدور نشط فى الحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحرى وتخفيف التوترات الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

وأعرب الجنرال ماكينزي، فى بيانٍ صدر عنه مساء أمس، عن تقدير بلاده للدور الرائد والمهم للمملكة فى المسائل الأمنية الإقليمية، والتزامها بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة، الذى يعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي.

 

وأكد أن التهديدات التى تواجه حرية الملاحة، تمثّل مشكلة دولية تتطلب حلاً دوليًا، معرباً عن سعادته بانضمام المملكة للمجموعة، لتكون جزءً من هذا الحل.


كينيث ماكينزى

القيادة المركزية

أمريكا

حرية الملاحة

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