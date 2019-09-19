القيادة المركزية الأمريكية : التهديدات للملاحة بالخليج تتطلب حلاً دولياً

وكالات

ثمن الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، قرار السعودية الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة.

ونشر حساب البعثة الأمريكية إلى السعودية على "تويتر" بيانا لماكينزي جاء فيه: "أثمّن قرار جلالة الملك سلمان بالانضمام إلى مجموعة الأمن البحري الدولي وفي القيام بدور نشط في الحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري وتخفيف التوترات الإقليمية".

وأعرب ماكينزي عن تقديره "للدور الرائد للمملكة العربية السعودية في المسائل الأمنية الإقليمية"، مضيفاً: "نرحب بالتزامها بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة، والذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي".

واعتبر ماكينزي أن "التهديدات التي تواجه حرية الملاحة تمثل مشكلة دولية تتطلب حلاً دولياً، ويسعدنا أن المملكة العربية السعودية ستنضم إلى أستراليا ومملكة البحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة كجزء من هذا الحل".

وأعلنت السعودية، أمس انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية. واليوم الخميس، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.