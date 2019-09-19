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القبض على 37 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة فى الجيزة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:51 ص
القبض على 37 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة فى الجيزة حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة القبض على 33 متهما، متورطين بالاتجار بالمواد المخدرة، خلال حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من المواد المخدرة، بحوزة المتهمين، بلغت 1545 جرام حشيش، و 589 قرصا مخدرا، و750 جرام استروكس، و113 جرام هيروين.
 
كما أسفرت الحملات عن ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، عبارةعن طبنجة، وفردين خرطوش، وبندقيتين آلية، و12 طلقة بدون ترخيص.
 
وبمواجهة المتهمين بحيازة المواد المخدرة، اعترفوا بالاتجار بها، كما اعترف حائزى الأسلحة باستخدامها فى الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

حملة أمنية

اسلحة نارية

مواد مخدرة

أمن الجيزة

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