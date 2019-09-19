القبض على عنصر إجرامى لترويجه المخدرات بكفور نجم بالشرقية

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا قيام مأمورية مكبرة من البحث الجنائى، قادها العقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث الإبراهيمية، وشارك فيها الرائد أحمد غالب، رئيس مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، ومعاونه النقيب عبد الرحمن الظواهري، من ضبط "أحمد ح أ "شهرته أحمد إبن صباح، مقيم كفور نجم، وله كارت معلومات، وسبق إتهامه في 12 قضية إتجار مخدرات وسلاح وضرب، وضبط بحوزته 49 كيس من مخدر البانجو بإجمالى 6 كيلو بانجو، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إتجار فى المواد المخدرة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.