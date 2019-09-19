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القاهرة تبدأ تطهير 20 ألف بالوعة أمطار استعدادا للشتاء.. صور

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:25 م
القاهرة تبدأ تطهير 20 ألف بالوعة أمطار استعدادا للشتاء.. صور تطهير بلاعات الأمطار بالقاهرة لاستقبال الشتاء
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط أمطار خلال موسم الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية، التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، وكذلك التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة مع ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كل الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات.
 
 وشدد المحافظ على اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها  أكثر من 20 الف بالوعة أمطار والتأكد من سلامتها وصلاحيتها لمواجهة مياه الأمطار ، وكذلك تنفيذ أعمال تطهير مخرات السيل الأربعة المتواجدة بجنوب القاهرة بحيث تكون جاهزة دون عوائق فى حالة حدوث سيول او سقوط الأمطار بكميات كبيرة .
 
ووجه المحافظ بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ آو تجمع مياه فى أى موقع  من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحى وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافورى والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع ، مع اهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه يستقبلها من خلال أرقام 23912136 ، 23907141 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة  . 
 
 
تطهير بلاعات الأمطار بالقاهرة لاستقبال الشتاء (1)
تطهير بلاعات الأمطار بالقاهرة لاستقبال الشتاء 

تطهير بلاعات الأمطار بالقاهرة لاستقبال الشتاء (2)
تطهير بلاعات الأمطار بالقاهرة لاستقبال الشتاء 

تطهير بلاعات الأمطار بالقاهرة لاستقبال الشتاء (3)
تطهير بلاعات الأمطار بالقاهرة لاستقبال الشتاء 

تطهير بلاعات الأمطار بالقاهرة لاستقبال الشتاء (4)
تطهير بلاعات الأمطار بالقاهرة لاستقبال الشتاء 

تطهير بلاعات الأمطار بالقاهرة لاستقبال الشتاء (5)
تطهير بلاعات الأمطار بالقاهرة لاستقبال الشتاء 

 


الامطار

القاهرة

موسم الشتاء

بلاعات الامطار

اخبار القاهرة

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