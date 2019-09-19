"الغرفة التجارية": تراجع أسعار البقوليات نهاية العام بعد هبوط الدولار

كتب أحمد حمادة

أكد أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية والبقوليات فى غرفة القاهرة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرفة، أن أسعار البقوليات تشهد استقرارا بالأسواق فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن أسعار بعض السلع شهدت تراجعا بسبب زيادة المعروض بالسوق .

وأضاف الباشا فى تصريح لـ" اليوم السابع "، أن الأسعار بدأ تتأثر بانخفاض أسعار الدولار، حيث أن المستهلك سيشعر بانخفاض الأسعار بشكل كبير مع نهاية العام الجارى، مؤكدا أن الأسعار لن تشهد أى زيادة خلال الـ3 أشهر القادمين .

وأشار رئيس شعبة الحاصلات الزراعية والبقوليات فى غرفة القاهرة، إلى أن أسعار الأرز شهدت تراجعا خلال الأيام الماضية وذلك بنسبة تتراوح بين 10 - 20 % عن الأسعار فى شهر رمضان حيث يتراوح سعر الكيلو بين 7-9 جنيهات فى كان السعر 8- 12 جنيها للكيلو .