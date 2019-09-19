الغرفة التجارية بالإسماعيلية: تطوير المعرض ووديعة بـ1.5 مليون لتعظيم الإيرادات

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية إن مجلس إدارة الغرفة التجارية ناقش مذكرة الإدارة الاقتصادية بالغرفة لتطوير المعرض الدائم للغرفة، والمقام منذ 5 سنوات مضت على مساحة 600متر مربع، ويضم 48 باكية بحيث تتاح للزوار تلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية، والمواد الأساسية بجانب اللحوم والأسماك، والدواجن، والخضر والفاكهة بسعر "الجملة، وأن المجلس سوف يبحث خلال الساعات القادمة أسعار "الفائدة" الخاصة المعروضة من قبل الشئون المالية بالغرفة لربط وديعة قيمتها مليون ونصف جنيه، لتعظيم إيرادات "الغرفة" الفترة القادمة

وأشار "عثمان" فى تصريحات خاصة إلى أن المجلس يبحث المقترح الذى أعده مدير عام الغرفة، والشئون المالية، والقانونية بشأن زيادة قيمة اشتراكات الشعب النوعية التجارية 37 شعبة، بما فى ذلك من تأثير "إيجابى" على زيادة موارد، وإيرادات الغرفة لتسهيل القيام بخدمة منتسبيها من أنشطة وخدمات

ولفت رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية إلى أن المجلس للمرة الثانية يناقش الخطاب الوارد من إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، والخاص بالمقترحات "البديلة" لنقل تجار مفروشات شارع مصر 73 فرشا خصوصا بعد حريق شارع مصر فى يوليو الماضى، وفتح الشارع التجارى أمام حركة سير المرور، مؤكدا أن هناك عدة أماكن سيتم اختيار الأنسب منها بالتنسيق مع المحافظة والجهات المختصة.

ونوة عثمان إلى أن المجلس سيتناول قرار رقم 5 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر الحالى، والخاص بتعيين علاء عبد المحسن حسن البارودى كأمين عام الغرفة، والمسئول عن الجهاز التنفيذى، والإدارى بالغرفة التجارية.