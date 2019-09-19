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العدل الأمريكية تعلن القبض على عميل لحزب الله فى ولاية نيوجيرسى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:34 م
العدل الأمريكية تعلن القبض على عميل لحزب الله فى ولاية نيوجيرسى الشرطة الأمريكية
أ ش أ

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية إلقاء القبض على "عميل" تابع لحزب الله فى ولاية نيوجيرسى. 


وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس إن العميل التابع لحزب الله يدعى أليكسى صعب المعروف أيضا بعلى حسن صعب أو رشيد، مشيرة إلى أنه تم توجيه تسع تهم إليه تتعلق بدعم تنظيم حزب الله والتجسس ومراقبة وتحديد أهداف أمريكية مدنية لمصلحة منظمة الجهاد التابعة لحزب الله والانتماء للحزب منذ عام 1996. 


وأشارت إلى أن صعب تلقى - فى عام 1999 - أول تدريباته مع حزب الله فيما كانت أولى عملياته لصالح الحزب فى لبنان حيث طلب منه مراقبة وإعطاء تقرير عن تحركات الجيش الإسرائيلى فى جنوب لبنان.


وكشفت أنه خلال إقامته فى أمريكا، تجسس على مطارات وعلى منطقة تايمز سكوير وتمثال وأماكن عديدة، وشخص نقاط ضعف تلك المناطق لتسهيل مهاجمتها، وأرسل الصور والمعلومات إلى الجهاد التابعة لحزب الله.


الولايات المتحدة

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نيوجيرسى

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