سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق على ارتفاع متوسط فى مناطق لبنانية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:55 م
الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق على ارتفاع متوسط فى مناطق لبنانية الطيران الإسرائيلى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الوطنية اللبنانية للإعلام، إن الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق منذ الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الخميس، فى أجواء منطقتى النبطية وإقليم التفاح على ارتفاع متوسط.

وأكدت الوكالة أن ذلك يتزامن ذلك مع تحليق منذ الفجر لطائرة تجسس معادية من نوع (ام كا) فى أجواء قرى وبلدات النبطية.

كشف وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب، عن خطة للاعتداء على لبنان بأكثر من طائرة من دون طيار"مسيرة"، مشددا على أن الجيش اللبنانى لديه تعليمات دائمة بالرد على أى اعتداء تتعرض له البلاد وأكبر دليل على ذلك هو إطلاق النار على طائرات مسيرة مؤخرا.

وقال وزير الدفاع اللبنانى، فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الدفاع اللبنانية اليوم الخميس، إن الطائرات المسيرة أخطر خرق إسرائيلى للقرار 1701، كما أنها عرضت حركة الطيران فى أجواء مطار بيروت الدولى للخطر.

 


الطيران الحربى الاسرائيلى

اخبار اسرائيل

تحليق على ارتفاع متوسط

الطيران الاسرائيلى

اخبار لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزارة الخارجية تدعو المواطنين المصريين في الأردن لتصويب وتقنين أوضاعهم

وزارة الخارجية تدعو المواطنين المصريين في الأردن لتصويب وتقنين أوضاعهم

أكرم حسنى يقدم أغنية "سيما" فى افتتاح مهرجان الجونة

أكرم حسنى يقدم أغنية "سيما" فى افتتاح مهرجان الجونة

الحكومة: سلسلة اجتماعات مرتقبة لمجلس المحافظين.. وبورسعيد نقطة الانطلاق

الحكومة: سلسلة اجتماعات مرتقبة لمجلس المحافظين.. وبورسعيد نقطة الانطلاق

تفاصيل خطف ربة منزل من توك توك واغتصابها بالشرقية

تفاصيل خطف ربة منزل من توك توك واغتصابها بالشرقية

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة