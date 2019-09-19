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الصين تدعو إلى دعم العملية السياسية ومكافحة الإرهاب فى سوريا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:17 م
الصين تدعو إلى دعم العملية السياسية ومكافحة الإرهاب فى سوريا نازحون فى سوريا
أ ش أ

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 دعت الصين اليوم الخميس المجتمع الدولي إلى دعم العملية السياسية في سوريا، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب هناك.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير بشأن مشروعات قرارات مقدمة إلى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وأن أحد هذه المشروعات مدعوم من الصين.
 
وقال شوانغ إن "الصين تولي دائمًا أهمية كبيرة للوضع في إدلب السورية، وأعربت عن قلقها إزاء إعادة المنظمات الإرهابية لنشاطها، وإن بكين تدعو إلى توحيد المعايير فيما يتعلق بمكافحة جميع المنظمات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن".
 
وأضاف شوانغ "في ظل الأوضاع الراهنة، ينبغي على مجلس الأمن أن يدعم الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ويدفع بالعملية السياسية السورية إلى الأمام، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب هناك". 
 
وتابع شوانغ "استنادا إلى الاعتبارات سالفة الذكر، تقدم الصين وروسيا مشاريع قرارات إلى مجلس الأمن، ونأمل أن نتلقى الدعم من جميع الأطراف في هذا الصدد"

سوريا

الصين

المجتمع الدولي

مكافحة الإرهاب

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