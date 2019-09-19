الصين تأمل بتحقيق "موضوعى" فى الهجمات على السعودية

رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، إن بكين تأمل في إجراء تحقيق "موضوعي" في الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين.

وقوبلت الهجمات بإدانة من جانب الصين التي تربطها علاقات وثيقة مع كل من السعودية وإيران، لكنها امتنعت عن إلقاء اللائمة على أي دولة ودعت إلى الهدوء وضبط النفس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنج شوانج في إفادة صحفية يومية في بكين "نأمل أن تخضع الحادثة لتحقيق شامل موضوعي وعلني".

وأضاف "ندعو الأطراف المعنية مجددا إلى تجنب اتخاذ خطوات تؤدي لزيادة التوتر الإقليمي وإلى إقرار السلام والاستقرار بالمنطقة".