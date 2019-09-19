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الصومال: حركة الشباب تعلن مسئوليتها عن مقتل 4 اشخاص فى انفجار سيارة مفخخة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:46 م
الصومال: حركة الشباب تعلن مسئوليتها عن مقتل 4 اشخاص فى انفجار سيارة مفخخة حركة الشباب الصومالية
أ ش أ

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أعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة اليوم الخميس مسئوليتها عن تفجير سيارة مفخخة أمام مطعم وفندق بالعاصمة "مقديشيو" مساء أمس الأربعاء مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة أخرين.
 
وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية - حسبما ذكرت إذاعة "شبيلي" الصومالية - إنه من المحتمل أن ترتفع حصيلة ضحايا الانفجار، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
وأضافت الإذاعة أن الانفجار استهدف نائبا بالبرلمان الصومالي كان قد افتتح مطعم حديثا لكنه نجا منه، مشيرة إلى أن الشرطة بدأت التحقيق في الحادثة.
يذكر أن "الشباب" عادة ما تشن هجمات إرهابية تستهدف مواقع تابعة للشرطة والجيش والحكومة في الصومال.

حركة الشباب الصومالية

سيارة مفخخة

مقديشيو

الصومال

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