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الصحف السودانية تبرز تأكيد الرئيس السيسى دعم مصر لأمن السودان

الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:35 ص
الصحف السودانية تبرز تأكيد الرئيس السيسى دعم مصر لأمن السودان الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء السودان
الخرطوم (أ ش أ)

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تصدر تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، دعم مصر لأمن واستقرار السودان، اهتمامات الصحف السودانية، الصادرة اليوم الخميس، التى أبرزت زيارة رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك لمصر أمس الأربعاء.

وكان الرئيس السيسى قد استقبل - أمس - حمدوك، وأكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السودانى الشقيق فى صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء فى السودان فى هذا الخصوص.

كما عقدت جلسة مباحثات موسعة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء السودان، أكد خلالها مدبولى حرص مصر على تقديم كل الدعم والمساندة الحقيقية للسودان حكومة وشعب.

ونقلت صحيفة (أخبار اليوم) السودانية عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، قوله إن الرئيس السيسي، أعرب عن التقدير لنجاح السودان فى تجاوز المرحلة الراهنة الهامة من تاريخه وبدء مسار العمل الحقيقى نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السودانى الشقيق فى التنمية.

من جانبها، اهتمت صحيفة (اليوم التالى) بتأكيد الرئيس السيسى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان فى كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائى وخط السكك الحديدية، بما يحقق الرخاء والتقدم لشعبى البلدين، وذلك فى إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وأبرزت صحيفة (السودانى) تأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعى فى محيطه الإقليمى والعربى والأفريقي.

من جهتها، قالت صحيفة (المجهر السياسى) إن رئيس الوزراء السوداني، أطلع الرئيس السيسى على التطورات السياسية فى السودان، واستعرض التحديات التى تواجهه فى تلك المرحلة.

واهتمت صحيفة (الانتباهة) بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعداد مصر لمد خدمات برنامج القضاء على فيروس (C) إلى السودان الشقيق، للمساهمة فى علاج عدد من الأشقاء هناك، مشيرة إلى إعجاب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك بالتجربة المصرية، وتطلعه إلى دور رائد من مصر، والاستفادة من تجربتها فى علاج العديد من القضايا الاقتصادية الراهنة.

 


الرئيس السيسى

الصحف السودانيه

السودان

رئيس الوزراء السودانى

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