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الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقع عقد توريد مهمات بتكلفة 587 مليون جنيه

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:54 م
الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقع عقد توريد مهمات بتكلفة 587 مليون جنيه محطة كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع اتحاد مكون من مجموعة شركات، عقد توريد مهمات بتكلفة 587.4 مليون جنيه.

وأوضحت مشالى، فى بيان لها، أن العقد يتضمن توريد وتركيب مهمات جهد 66،220،500 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) ومهمات جهد 11 ك.ف من النوع التقليدى ومهمات الوقاية والإتصالات اللازمة للمحطة والأعمال المدنية والتركيبات.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 587,4 مليون جنيه مصرى يتم تمويل المكون الأجنبى منها من الوكالات العربية والدولية للتمويل IFA، على أن يتم تمويل المكون المحلى منها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهراً من تاريخ التعاقد.

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

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