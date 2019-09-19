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"الشباب والرياضة" بالمنيا تنظم ماراثون ودورة للتنمية السياسية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:32 م
"الشباب والرياضة" بالمنيا تنظم ماراثون ودورة للتنمية السياسية جانب من الدورة
المنيا –فريق المحافظات

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أقامت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ماراثون تحت شعار "استثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية"، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واللواء قاسم حسين مُحافظ المنيا .

 

شارك فى الماراثون مندى محمد عكاشه مدير عام مديرية الشباب والرياضة والدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية لشئون الرياضة ومحمد السيد رئيس مركز العدوة ومشرفى النشاط وأعضاء مراكز الشباب وتم توزيع جوائز على الفائزين .

 

من جانب آخر، نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية دورة "التنمية السياسية" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تنمية الوعى السياسى لدى أكبر عدد من شباب مصر.

 

حاضر فى الدورة الدكتورعمر مزيون أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة المنيا بقاعة مديرية الشباب والرياضة، وتناول فى الدورة أهمية المشاركة السياسية وتفعيل دور الشباب فى الحياة العامة وإعداد جيل واعى ومشارك بإيجابية فى صنع القرار والتوعية، والتعبير عن الرأى وقبول الاخر فى إطار ديموقراطى منظم .

 

جانب من الدورة (2)
جانب من الدورة 

 

جانب من الدورة (3)
جانب من الدورة 
 
جانب من الدورة (1)
جانب من الدورة 

التنمية السياسية

المنيا

جامعة المنيا

وزارة الشباب والرياضة

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