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السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع للغزل والنسيج فى الهرم دون إصابات

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:46 م
السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع للغزل والنسيج فى الهرم دون إصابات حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد _ سليم على

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع فى مصنع للغزل والنسيج بمنطقة الهرم، دون وقوع إصابات، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء الى المكان.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بشارع شريف البطران الملاصق للطريق الدائرى.
 
وعلى الفور أمر اللواء هانى سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بسيارات الإطفاء بعدما حاصروا الحريق، ومنعوا خطر امتداده إلى المبانى المجاورة، ونجحوا فى السيطرة على الحريق الذى التهم محتويات الطابق الأول دون خسائر فى الأرواح.
 
 

الحماية المدنية

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