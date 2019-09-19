السيسى يوافق على اتفاقية لإنشاء أربع محطات تحلية فى جنوب سيناء

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 83 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينا كويتي والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 86 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض إضافى لتمويل مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12-7-2018 بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي والموقعة بشرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

نشر القراران في الجريدة الرسمية.