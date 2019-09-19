السودان يتسلم قطعا أثرية تم ترميمها فى فرنسا

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تسلمت الهيئة العامة للآثار والمتاحف السودانية اليوم الخميس، ثلاث قطع أثرية تم ترميمها فى فرنسا، بعدما اكتشفت فى عام 2007.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن تلك القطع المميزة، هى نموذج للوحات جدارية لـ "كنداكة" (ملكة سودانية)، ومسلة (مكتوب عليها باللغة المروية) بها ألوان مميزة لإحدى الأميرات المرويات، ومسلة أخرى بها صور لمملكة "نبتة "، والملوك المرويين.



وأوضحت أن عملية تسليم القطع الأثرية تعتبر بداية حملة لجمع الآثار السودانية، وعرضها بصورة مرضية فى المتاحف الوطنية.