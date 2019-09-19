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السنغال تقدم العلاج المجانى للمصابات بسرطان الثدى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:30 ص
السنغال تقدم العلاج المجانى للمصابات بسرطان الثدى سرطان الثدى
أ ش أ

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أعلنت الحكومة السنغالية أنها ستقدم العلاج الطبى المجانى للنساء اللاتى يعانين من مرض سرطان الثدى فى المستشفيات العامة بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وقالت الدكتورة فاطمة جوينون رئيسة الرابطة السنغالية لمكافحة السرطان، فى تصريحات صحفية، "نحن نعتقد أن سرطان الثدى أكثر أنواع السرطانات التى تصيب النساء هنا، لذلك سوف نوفر العلاج المجانى للمصابات به".

وفى الوقت نفسه قررت الحكومة السنغالية توفير العلاج للمصابين بأنواع السرطان الأخرى بتخفيض 60%.

وعلق مسئول فى منظمة الصحة العالمية على قرار الحكومة السنغالية بالتأكيد على أنه إجراء مناسب، وأعرب عن الأمل فى أن يسهم فى خفض نسب الوفيات ويساعد على التخفيف من حدة الفقر فى البلاد.

وقد تم تخصيص ما يوازى 1.6 مليار دولار من جانب الحكومة السنغالية لتطبيق هذا القرار، الذى جاء بعدما قررت الحكومة السنغالية فى عام 2013 تحمل نسبة 30 % من علاج المصابين بالسرطان فى البلاد.


سرطان الثدي

العلاج المجاني لسرطان الثدي

مالا تعرفه عن سرطان الثدي

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