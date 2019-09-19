السفير أحمد أبو زيد يبحث مع مفوضة التجارة الكندية تعزيز التعاون التجارى

أوتاوا (أ ش أ)

التقى السفير المصرى لدى أوتاوا، أحمد أبو زيد، الأربعاء، بالمفوضة العليا للتجارة بالحكومة الكندية، الدكتورة أيليش كامبيل.

وتناول اللقاء مناقشة مبادرات ومقترحات تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر وكندا، وفرص جذب الاستثمارات الكندية إلى مصر.

يأتى ذلك فى إطار النشاط الذى يقوم به السفير فى العاصمة الكندية، التى شهدت يوم أمس أيضا لقاء بين السفير المصرى ونظيره الفلسطينى لدى كندا، نبيل معلوف.

وتناول اللقاء سبل دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى على الساحة الكندية.