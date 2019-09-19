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السعودية تفوز بعضوية فى مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:13 م
السعودية تفوز بعضوية فى مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية السعودية
كتب محمد جمال

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فازت المملكة بعضوية فى مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من خلال انتخابات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى دورته الحالية الـ 63 المنعقدة فى مدينة فيينا النمساوية لعضوية مجلس المحافظين فى الوكالة للأعوام 2019م-2021م.
ورأس معالى رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان وفد المملكة المشارك فى الدورة الحالية لأعمال المؤتمر المنعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 محرم الجارى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وأوضح الدكتور السلطان أن فوز المملكة بعضوية مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد تقدير المجتمع الدولى لجهود المملكة فى مجال أعمال الوكالة ودورها فى مجال الأمن النووى والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.


وأكد أن تمثيل المملكة فى عضوية مجلس المحافظين خطوة مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة وترجمة للتقدير العالمى لما توليه المملكة من اهتمام بمشروع المملكة الوطنى للطاقة الذرية كخيار إستراتيجى لتحقيق مزيج طاقة وطنى متنوع ومتوازن على المدى المتوسط والبعيد بهدف تلبية الطلب المحلى المتنامى على الطاقة، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة لدعمه ومتابعته واهتمامه من أجل نيل المملكة هذه العضوية، وكذلك الشكر لصاحب السمو الملكى الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين فى فيينا.


الجدير بالذكر أن مجلس المحافظين هو أحد جهازى إقرار السياسات فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب المؤتمر العام السنوى للدول الأعضاء فى الوكالة، حيث يدرس مجلس المحافظين البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها ويقدم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها، وينظر فى طلبات العضوية ويوافق على اتفاقات الضمانات ونشر معايير الأمان الصادرة عن الوكالة. كما يُعيِّن مجلس المحافظين المدير العام للوكالة بموافقة من المؤتمر العام، وينعقد المجلس عموماً خمس مرات خلال السنة فى الأشهر: مارس ويونيو ومرتين وفى شهر سبتمبر (قبل دورة المؤتم20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م العامة السنوية وبعدها) وفى نوفمبر.


السعودية

مجلس المحافظين

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

جدة

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