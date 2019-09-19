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السعودية تعلن انطلاق مناورات التمرين البحرى "الموج الأحمر 2" الأحد المقبل

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:15 م
السعودية تعلن انطلاق مناورات التمرين البحرى "الموج الأحمر 2" الأحد المقبل البحرية السعودية
وكالات أنباء

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أعلنت المملكة العربية السعودية انطلاق مناورات التمرين البحرى المختلط (الموج الأحمر - 2) الأحد المقبل، فى منطقة عمليات الأسطول الغربى فى البحر الأحمر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن التمرين يهدف إلى تعزيز الأمن البحرى للدول وتأمين حماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المشاركة فى هذا التمرين.


ويشتمل التمرين - وفقا للوكالة السعودية - على عدد من الفرضيات التى خطط لها مسبقاً بشكل دقيق ويتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية للقوات البحرية السعودية.

 

 


البحرية السعودية

التمرين البحرى المشترك

البحر الأحمر

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