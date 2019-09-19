السبت.. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات بسيون ساعتين لإجراء الصيانة

الغربية محمد طارق

صرحت المهندسة أمانى هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى من محطة محولات بسيون، يوم السبت 21/9/2019 من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة السابعة صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.

وأضافت فى بيان لها اليوم أن المناطق التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى مدينة بسيون بالكامل وخطوط الريف وتشمل " شبراطو – كتامة – الفرستق – قرانشو – كوم النجار – أبو حمر – صالحجر – كفر عسكر – الحداد والعزب والقرى الصغيرة التابعة لها".

وتهيب الشركة المواطنين قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.