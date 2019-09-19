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الزراعة: 9 مهام للقوافل البيطرية العلاجية المجانية بقرى بنى سويف

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:44 ص
الزراعة: 9 مهام للقوافل البيطرية العلاجية المجانية بقرى بنى سويف قافلة بيطرية
كتب عز النوبى

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 أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، أن معهد بحوث التناسليات الحيوانية ، قام  بالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات الحيوانية ومعهد بحوث الانتاج الحيوانى والهيئة العامة للطب البيطرى ومديرية طب بيطرى ببنى سويف  وصندوق التأمين على الماشية ، بعمل قوافل بيطرية تنموية علاجية وارشادية  الممولة من برنامج التنمية الزراعية محافظة بنى سويف  خلال 6 أيام  فى الفترة من 14 الى 19  من الشهر الجارى.

وأوضحت وزارة الزراعة  ، في بيان لها  ، أن نشاط القافلة شمل  فحص تناسلى ،  وسونار وجراحة وباطنة والامراض التناسلية ،  وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية ، وتحصينات غير سيادية وفحص للأمراض الوبائية والمعدية  ،وفحص معملى للعينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية ، وعمل ندوة إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج وعمل دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالمديرية .

 وتم  تنظيم ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين وندوات ارشادية لصغار المربين فى مركز بنى سويف  وحدة المركز ، مركز ناصر قرية بهشين ،  مركز إهانسيا فرية قاى ، مركز بنى سيف قرية باروط ، مركز بنباب قرية قنبش ، مركز الواسطى  قرية الميمون .

 

 

قوافل علاجية

بحوث التناسليات

علاج الماشية

التامين على الماشية

الامصال واللقاحات

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