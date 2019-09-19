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"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 456 ألف طن

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:36 ص
"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 456 ألف طن بصل
كتب عز النوبى

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 كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزرعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات مصر الزراعية من البصل  الطازج  والثوم إلى456 ألف طن، وبلغت صادرات البصل 429ألف و729 طن، والثوم 26ألف 273 طن، خلال  الفترة  من الأول من يناير الماضى، حتى 11من الشهر الجارى، وجارى الشحن ، طبقا  لجميع الاشتراطات الحجرية على الشحنات المصدرة.

 وأكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات  لـ "اليوم السابع "، إن  جميع الشحنات المصدرة من  منتجات الخضر  والفاكهة شهدت قفزة فى الصادرات  الموسم الحالى، موضحا أن  محصول البصل حصل المركز الثالث فى الصادرات  والثوم  المركز 11 من الصادرات  الزراعية  المصرية ، مؤكدا أن جميع  الشحنات المصدرة  تلتزم بالاشتراطات الجديدة  لمحطات ومراكز ومفارش  واعدد وتجهيز  وتعبئة البصل  الطازج " الناشف" للتصدير.

فيما أكد  تقرير  الحجر الزراعى ،أن  صادرات البصل الطازج   تشهد زيادة في صادرات المحصول، وذلك بعد تطبيق  الشروط  الجديدة   التى تتمثل  فى  الالتزام بإجراء تحليل العينات واستيفاء الاشتراطات اللازمة فى مفارش البصل، للحفاظ على المنظومة الرقابية وحماية الصادرات المصرية ،الالتزام بالفرز والتعبئة فى المحطات او مراكز التعبئة المعتمدة  والمؤكدة من الحجر الزراعى ،مؤكدا  أن إدارة خدمة المصدرين   كلفت لجان من مفتشى الحجر الزراعى لاعتماد محطات ومراكز  تعبئة البصل الطازج، وكذلك  تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمركز المعتمدة.

 


صادرات الثوم

صادرات البصل

الصادرات الزراعية

الحجر الزراعى

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