"الزراعة" تطلق مبادرة خضر بلدك وازرع شجرة فى 6 محافظات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إطلاق مبادرة برنامج خضر بلدك وأزرع شجرة بهدف زيادة نسبة المساحات الخضراء، فى 6 محافظات هى: الأقصر، الجيزة، القاهرة، القليوبية، بنى سويف، ومحافظة دمياط.

ووفقاً للمبادرة تم وضع خطة تشمل المحافظات الستة يتم تنفيذها تدريجياً على مدار 5 سنوات، بالتعاون مع وزارات : الزراعة، البيئة، والتنمية المحلية، حيث يتم البدء بأعمال التشجير لعدد 2 محافظة فى السنة الأولى هما: الأقصر، والجيزة كمشروع ريادى و يتم التوسع بالمشروع على المحافظات الأربعة الباقية فى الأعوام التالية.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة فى استخدام المياة المعالجة التى تهدر فى الترع مما يسهم في رفع معدل استغلالها وتوفير كميات الرى المطلوبة للمشروع، واستخدام أنواع مختارة من النباتات المحلية (أشجارمثمرة، نخيل، مزهرات، نبتات زينة ..الخ) بما يلائم طبيعة البيئة وطبيعة المناخ المناسبين للنمو باختلاف كل منطقة، كذلك المشاركة فى أعمال التشجير، بغرض تحسين جودة الهواء عبر الحد من ثانى أوكسيد الكربون والمساهمة فى خفض استهلاك الطاقة، والاستفادة من المياة المعالجة.

كذلك يساهم في تشجيع الجمهور على المساهمة فى تشجير مجتمعهم والحفاظ على الاشجار المزروعة، وتعزيز التواصل الاجتماعي فيما بين كافة فئات المجتمع، وتحسين مؤشرات جودة الحياة بشكل عام في المدن والقري، فضلاً عن ترشيد هدر مياه الشرب فى الرى، واستبدالها بشبكات للمياه المعالجه.