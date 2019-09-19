الزراعة تحدد 12 توصية لتسميد ورى حدائق العنب

ينشر "اليوم السابع" عددًا من التوصيات والإرشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، لحدائق العنب خلال الشهر الجاري، وأهم العمليات الجيدة حول طرق تسميد ورى المحصول .
- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأصناف المطعومة والأصناف غير المطعومة .
- فحــــص النموات الحـــديـــثة لمقـــاومــة الحشــــائــــش الثــــــاقبــــة المـــــاصــة .
-تجهيـــز السمـــاد البلــــدى أو الكمبوست لبــــدايـــة الخـــــدمــــة الشتـــــــويــــة .
- ضــــرورة مقـــاومة البيـــاض ألدقيقى والبياض ألزغبى فى الأصنـــاف المتــــــــأخرة .
- البدء فى مقاومة وعلاج النيماتودا مباشرة بعد جمع المحصول فى الأصنــاف المبكـرة .
-يتــم وقـف التسميــد قبـل الجمــع بحــوالـى أسبــوعيــن حتى الانتهـــاء مــن الجمـــع .
-بـــدايــــة التقليــــم كنظــــافــــــة للأشجـــــــار .
-البــــــــدء فـــى جمـــــــع الأصنـــــاف المتــــــــــأخــــرة .
-تسمد الأشجار التى تروى بالغمر
-يتم وقف التسميد حتى بدايـة خــروج العيــن.
-تسميد أشجار العنب التى تروى بالتنقيط.
-يتم وقف التسميد حتى بـدايـة خـروج العيــن.
-يضاف 2 لتر حامض الهيوميك مرة كل شهر.
-يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يومًا بالتبادل مع 2 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يومًا.
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