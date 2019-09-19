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الزراعة تحدد 12 توصية لتسميد ورى حدائق العنب

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:00 ص
الزراعة تحدد 12 توصية لتسميد ورى حدائق العنب عنب - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع" عددًا من التوصيات والإرشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، لحدائق العنب خلال الشهر الجاري، وأهم العمليات الجيدة حول طرق تسميد ورى المحصول .

- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأصناف المطعومة والأصناف غير المطعومة .

- فحــــص النموات الحـــديـــثة لمقـــاومــة الحشــــائــــش الثــــــاقبــــة المـــــاصــة .

-تجهيـــز السمـــاد البلــــدى أو الكمبوست لبــــدايـــة الخـــــدمــــة الشتـــــــويــــة .

- ضــــرورة مقـــاومة البيـــاض ألدقيقى والبياض ألزغبى فى الأصنـــاف المتــــــــأخرة .

- البدء فى مقاومة وعلاج النيماتودا مباشرة بعد جمع المحصول فى الأصنــاف المبكـرة .

-يتــم وقـف التسميــد قبـل الجمــع بحــوالـى أسبــوعيــن حتى الانتهـــاء مــن الجمـــع .

-بـــدايــــة التقليــــم كنظــــافــــــة للأشجـــــــار .

-البــــــــدء فـــى جمـــــــع الأصنـــــاف المتــــــــــأخــــرة .

-تسمد الأشجار التى تروى بالغمر

-يتم وقف التسميد حتى بدايـة خــروج العيــن.

-تسميد أشجار العنب التى تروى بالتنقيط.

-يتم وقف التسميد حتى بـدايـة خـروج العيــن.

-يضاف 2 لتر حامض الهيوميك مرة كل شهر.

-يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يومًا بالتبادل مع 2 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يومًا.

 


محصول العنب

المحاصيل البستانية

تسميد العنب

السماد البلدى

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