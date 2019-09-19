سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: ارتفاع صادرات الرمان لـ 12855طن واستمرار لجان تدقيق الإنتاج

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:45 م
الزراعة: ارتفاع صادرات الرمان لـ 12855طن واستمرار لجان تدقيق الإنتاج رمان - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات الرمان مع بداية موسم التصدير إلى 12855 طن وجارى الشحن والتصدير، مع استمرار اعمال لجان وتقدير إنتاجية المحصول بالرمان ، لزيادة الصادرات ، بعدة مناطق مناطق منها أسيوط ، والبحيرة والإسكندرية والنوبارية ومناطق أخرى و المرور على محطات الفرز والتعبئة والمفارش المخصصة لتجميع الإنتاج.

وقال محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن محصول الرمان يشهد زيادة في الصادرات منذ بدء موسم التصدير ، متابعا أن اللجان المشكلة من قبل الإدارة ، ومديريات الزراعة والإدارة المركزية للحجر الزراعى ، تواصل عملها في تدقيق إنتاجية المحصول بمختلف المحافظات التى تزرع الرمان والمرور على محطات التعبئة والفرز تاكيدا على تطبيق الاشتراطات ، وتحديد الإنتاجية الفعلية للفدان المنزرع وإرسال المعاينات إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، مع تحديد الكميات الصالحة للتصدير.

فيما كشف تقرير اللجان المشكلة لتدقيق إنتاجية الرمان، أن من مهام اللجان أيضا أخذ عينات من الحقول المنزرعة بالرمان فى المساحات التى تم حصرها ضمن منظومة التكويد لأغراض التصدير، تمهيدا لتحليلها لتحديد نسبة متبقيات المبيدات المحصول، والتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء باعتبارها الجهة المسئولة عن تداول الغذاء بعد انتهاء مرحلة حصاد الرمان سواء لأغراض الاستهلاك المحلى أو التصدير إلى الخارج، من خلال اعتماد محطات الفرز والتعبئة والمفارش المخصصة لتجميع الإنتاج .


صادرات الرمان

الحجر الزراعى

انتاج الرمان

محطات الرمان

سلامة الغذاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع

"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

فيديو وصور.. "اليوم السابع" تجرى معايشة على أرض الأحلام "منف".. هنا عاش يوسف الصديق قبل آلاف السنوات.. "تل العزيز" شاهد على قصر عزيز مصر وصوامع غلال السبع سنوات العجاف.. والعشوائيات تشوه الصورة التاريخية للموقع

فيديو وصور.. "اليوم السابع" تجرى معايشة على أرض الأحلام "منف".. هنا عاش يوسف الصديق قبل آلاف السنوات.. "تل العزيز" شاهد على قصر عزيز مصر وصوامع غلال السبع سنوات العجاف.. والعشوائيات تشوه الصورة التاريخية للموقع

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة