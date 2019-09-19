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الرئيس الأفغانى يبحث مع رئيس الوزراء الباكستانى عملية السلام بأفغانستان

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:31 م
الرئيس الأفغانى يبحث مع رئيس الوزراء الباكستانى عملية السلام بأفغانستان الرئيس الافغانى
أ ش أ

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 بحث الرئيس الأفغاني أشرف غاني مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عملية السلام في أفغانستان والانتخابات الرئاسية المقبلة بالبلاد، وذلك في اتصال هاتفي جرى بين الزعيمين.
 
وأوضح بيان صادر عن موظفي الرئاسة في كابول - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس - أن الرئيس غاني طلب من باكستان تقديم المساعدة في التخفيف من حدة أعمال العنف خلال الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر الجاري، كما حدث بالفعل من قِبل إسلام آباد في الانتخابات السابقة.
 
وفقا للبيان، عبر رئيس الوزراء الباكستاني عن تعازيه لغاني في ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في إقليم "باروان" والعاصمة الأفغانية "كابول".
 

أشرف غاني

عمران خان

إسلام آباد

أفغانستان

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