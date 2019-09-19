الرئيس الأفغانى السابق يدعو الولايات المتحدة لاستئناف محادثات السلام مع طالبان

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دعا الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، اليوم الخميس، الإدارة الأمريكية إلى استئناف محادثات السلام مع حركة "طالبان" في محاولة لإنهاء العنف الدائر في أفغانستان.

وأكد كرزاي - في مؤتمر صحفي في العاصمة كابول وفقا لما أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - أن الحركة يجب أن تعلم أنها لن تكون قادرة على أن تحكم البلاد من خلال المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة فقط، في إشارة إلى ضرورة أن تشمل المفاوضات الحكومة الأفغانية.

وحث رئيس أفغانستان السابق الحركة على الكف عن إيذاء المدنيين ووقف الهجمات التي تودي بحياتهم، مشددا على أن الحركة لن تهزم الولايات المتحدة عن طريق إيذاء المدنيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ألغى محادثات السلام مع حركة طالبان في 8 سبتمبر الجاري بعد سلسلة من الهجمات الدموية التي نفذتها الحركة في العاصمة كابول والتي أسفرت عن مقتل العشرات بينهم جندي أمريكي.