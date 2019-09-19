الذهب العالمى يستقر وسط ضبابية فى توقعات السياسة النقدية الأمريكية

رويترز

استقرت أسعار الذهب العالمى دون تغير يذكر اليوم الخميس بعد هبوط حاد فى الجلسة السابقة، مع توخى المستثمرين الحذر فى ظل عدم وضوح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي).

وخفض المركزى الأمريكى أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بموافقة سبعة أعضاء ورفض ثلاثة فى تصويت أجرى أمس الأربعاء، لكنه استبعد مزيدا من التخفيضات فى ظل استمرار قوة سوق العمل.

كان الخفض متوقعا على نطاق واسع، لكن انقسام التصويت أثار بعض القلق بشأن توقعات مسار السياسة النقدية فى المستقبل.

وقالت مارجريت يانج يان، محللة الأسواق لدى سي.إم.سى ماركتس "يشعر المتعاملون بخيبة أمل تجاه تفرع مسار تخفيضات الفائدة فى المستقبل، وتقلص السوق توقعاتها لبضع تخفيضات جديدة فى الأشهر المقبلة".

ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحائزى الذهب الذى لا يدر عائدا، ويؤثر سلبا على الدولار.

وكان السعر الفورى للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1495.36 دولار للأوقية، بعدما هبط 1% أمس الأربعاء.

غير أن سعر المعدن فى العقود الأمريكية الآجلة انخفض 0.8 % إلى 1503 دولارات للأوقية.

وفى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة قليلا فى المعاملات الفورية إلى 17.72 دولار للأوقية، فى حين لم يطرأ تغير يذكر على البلاتين والبلاديوم ليستقرا عند 930.34 دولار و1590.79 دولار للأوقية.