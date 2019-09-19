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الخدمات البيطرية: تحصين 889 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:00 ص
الخدمات البيطرية: تحصين 889 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية تحصين الماشية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الادارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية بجميع محافظات الجمهورية، عن تحصين 443.117 رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية وتحصين 407.180 رأس ضد مرض حمى الوادى المتصدع الميت.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، عن تحصين 21,411 رأس ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدى، وتحصين 15.492 رأس ضد مرض التسمم الدموى وتحصين 2807 رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجارٍ استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية .

وتم اتخاذ عدد من الاجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.

 


الامراض الوبائية

تحصين الماشية

الخدمات البيطرية

اللقاحات البيطرية

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