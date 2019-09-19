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الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:56 م
الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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استعرض مجلس المحافظين ، خلال اجتماعه اليوم الخميس، بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، موقف تقنين الأراضى بالمحافظات، وتبيّن من خلال التقرير الذى تم استعراضه أن عدد طلبات التقنين التى أثبتت جديتها بلغ 213069، وفقاً لمنظومة قاعدة بيانات لجنة استرداد أراضى الدولة حتى 15 سبتمبر الجاري.

وحول استعدادات المحافظات لموسم السيول، استعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات التى اتخذتها المحافظات فى هذا الشأن من بينها التنسيق بين غرف العمليات فى كل من وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري؛ للوقوف على المشكلات التى تواجه المحافظات فى هذا الموسم، كما تم التنسيق مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد ووزارة الري، وحصر كافة إمكانيات المحافظات من المستشفيات ونقاط الإسعاف ومُعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة التى يمكن استخدامها، بالإضافة إلى القيام بتطهير مخرات السيول والبرابخ وسدود الإعاقة وبلاعات الصرف، وتشكيل لجان المرور على مراكز الإغاثة للتأكد من جاهزيتها، فضلاً عن تشكيل مجموعات عمل مُدربة لمجابهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها.

وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى تنفيذ تجربة محاكاة بمحافظة أسيوط للوقوف على أوجه القصور فى حال تعرض المحافظة لأمطار غزيرة، وذلك تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتم تنفيذ تجربة محاكاة أخرى بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة.


مجلس المحافظين

جنوب سيناء

نموذج المحاكاة

السيول

اليوم السابع بلس

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