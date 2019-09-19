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الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:58 ص
الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020 مدينة العلمين الجديدة
كتب أحمد حسن

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عقدت وزارتا الإسكان والتعليم العالى، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "العلمين الأهلية"، بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة المنصورة الجديدة.
 
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على بدء الدراسة بشكل مرحلي بالجامعتين، فى العام الدراسي القادم سبتمبر 2020، مؤكدين أهميتهما في تنمية مدينتي "العلمين الجديدة"، و"المنصورة الجديدة"، وزيادة عوامل جذب السكان إليهما.
 
كما ناقش الاجتماع كيفية التوسع في إنشاء الجامعات المحلية والدولية في جميع المدن الجديدة، من أجل توفير الخدمات المختلفة لسكان تلك المدن، وتحقيق طفرة فى مستوى التعليم الجامعى على مستوى الدولة المصرية.
 
وأشارت وزارة الإسكان، إلى أن جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، بمدينة العلمين الجديدة، جارٍ تنفيذها على مساحة 128 فداناً، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة)، كما أنه جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة المنصورة الجديدة، على مساحة 67 فداناً، وتضم الجامعة (كليات: القانون الدولي، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، والصيدلة، والأسنان – مكتبة مركزية – مستشفى جامعى – مبنى إدارة – صالة رياضية – معارض).
 
 

وزاره الاسكان

وزاره التعليم العالى

التعليم العالى والبحث العلمي

مدينه العلمين الجديده

المنصورة الجديده

اليوم السابع بلس

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