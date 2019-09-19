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بتكلفة 42 مليار جنيه..

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:25 م
الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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استعرض اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد اليوم الخميس بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ملف تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعي).
 
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إطلاق برنامج ضخم لتحويل أو استبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي) سيتكلف نحو 42 مليار جنيه، على عدة سنوات، وستموله وزارة المالية والبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
 
وأشار مدبولى إلى أن هذا البرنامج ستكون له فوائد كبيرة، وسيتم إطلاق حملة إعلامية وتوعوية قبل بدء التطبيق، كما سيتم إطلاق برنامج آخر لاستبدال "التوك توك" لتحل محلها سيارات "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، وستبدأ بعواصم المحافظات والمدن كمرحلة أولى وسيكون هناك محفزات لبدء تطبيق هذا البرنامج.

التوك توك

مجلس المحافظين

المينى فان

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس

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